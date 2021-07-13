Радаев взгрел Героя России Янкловича за ремонт тротуаров

Радаев потребовал за два дня закончить работы на давно разрытых тротуарах

Губернатор раскритиковал городские власти и главу Волжского района Янкловича за затягивание ремонта тротуаров.

Жители пожаловались главе региона, что асфальт на участке по улице Чернышевского от Московской до моста через Глебучев овраг был снят еще две недели назад и с тех пор к работам не приступали.

- Город выбрал неправильную стратегию ремонта. Участок разрыт уже две недели, а здесь ходит много людей, они жалуются на неудобства. Технология работ должна быть совместима с ритмом жизни города. Даю вам двое суток, чтобы закончить здесь ремонт, - заявил Радаев.

Только к приезду губернатора дорожники начали засыпать щебень на тротуары.

- Радаев поручил министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву контролировать качество ремонта тротуаров, министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву – обеспечить своевременный подвоз дорожных материалов, - сообщили в пресс-службе главы региона.