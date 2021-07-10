Сегодня в Городском парке Саратова открылась летняя выставка «Арт-Сушка Jule»

В горпарке прошла выставка художников-любителей

10 июля, благодаря инициативе художницы Анны Агасиевой, в Саратовском Городском парке проходит творческая выставка!

Здесь представлены работы по 5 направлениям: пейзаж, портрет, абстракция, натюрморт, фантастика. К участию было отправлено более 100 работ от жителей Саратова и Энгельса старше 10 лет и возрастного предела нет!

Мероприятие будет проходить два дня с 10 по 11 июля с 10:00 и 18:00, вход свободный. Каждый желающий сможет принять участие в Арт-дартсе, и конкурсах для самых смелых и выйграть призы.

Награждение состоится 11 июля в 17:00. По итогам конкурса будут выбраны 9 призовых мест и одна дополнительная награда любого рисунка выставки. В этот день желающие смогут выбрать и забрать с собой одну понравившуюся работу.

В качестве наград предусмотрены денежные призы, принадлежности для творчества и специальная обучающая литература.

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