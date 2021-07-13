Володин: Новые троллейбусы в Саратове оборудованы кондиционерами

.

10 из 70 новых троллейбусов прибыли в Саратов. Об этом в телеграм-канале своих сторонников сообщил Вячеслав Володин. Он отметил, что все выходящие на маршруты в Саратове троллейбусы необходимо оснастить кондиционерами. И предложил руководству СГЭТ подумать над решением вопроса.

- Дорогие друзья, сегодня в Саратов поступят первые 10 троллейбусов из 70, в рамках лизинговой программы. Современные, новые, оборудованные всем необходимым, включая кондиционеры. Нам важно, особенно в такую жару, чтобы все троллейбусы, работающие на линиях города Саратова, были оборудованы кондиционерами. Сегодня таких порядка 10%. Поэтому предлагаю руководству СГЭТ подумать над тем, как решить этот вопрос. Со своей стороны готов оказать помощь. Не такая уж это сложная проблема. Но если только мы ее решим, людям будет более комфортно. А это значит, мы делаем свою работу качественно. Давайте постараемся, - предложил Володин.