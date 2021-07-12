Электрички до саратовского аэропорта будут останавливаться ещё в двух местах

С 15 июля вечерние электрички до саратовского аэропорта «Гагарин» будут останавливаться ещё в двух пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ПривЖД.

Поезда будут останавливаться в Вязовке и на Второй Расловке. Изменения коснутся следующих маршрутов:

№6005 Саратов-1–Тарханы отправлением из Саратова в 16:32, прибытие в Вязовку – 17:16, на ВТорую Расловку – в 17:21. Прибывать в Тарханы электричка будет на пять минут позже, чем раньше, в 17:30;

№6006 Тарханы–Саратов-1 отправлением из Тархан в 17:50 (на пять минут раньше), прибытие на Вторую Расловку – 17:57, в Вязовку – в 18:03, в Саратов – в 18:48.

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