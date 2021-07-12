В четырех районах Саратова отключают холодную воду

Авария стала причиной предстоящего отключения воды у жителей Кировского, Волжского и Саратовского районов.

Для того чтобы провести аварийно-ремонтные работы ООО "КВС" перекрывает магистральный водопровод метрового диаметра.

- Отключено холодное водоснабжение будет у потребителей микрорайонов 6,7,8,9,10,11 (Солнечный 2), Дубки, Зоринский и Расково. В зоне пониженного давления будут находиться пос. Юбилейный, ЦДК, Совхоз Комбайн, Зональный, Сосенки, Новосоколовогорский, Иволгино, - сообщили в КВС.

Отключение продлится с 08.00 до 22.00.

Жителям Саратова снова предлагают пополнить запасы питьевой воды. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам ЕДДС города (телефон 659-659).В течение 48 часов после окончания работ питьевую воду перед употреблением рекомендуется кипятить.