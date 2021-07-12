Житель Хвалынского района умер после 198 ударов и вылитого на голову горячего чайника

Фото регионального СУ СК
Жителя Хвалынского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.
Следствием и судом установлено, что 28 февраля в частном доме в поселке Алексеевка 41-летний хозяин дома выпивал с двумя приятелями и новой знакомой. В ночь на 1 марта, перепив, один из гостей припомнил собутыльнику юношеские обиды, после чего ударил хозяина дома бутылкой по голове, после чего продолжил избивать ногами и руками, было нанесено не менее 198 ударов. В конце потерпевшему вылили на голову чайник с горячей водой. После произошедшего гости ушли. Тело мужчины нашел зашедший к нему товарищ.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки с переломом ребра и правосторонний гемопневмоторакс.
Подсудимый вину признал. Ему дали семь лет строгого режима.
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