Житель Хвалынского района умер после 198 ударов и вылитого на голову горячего чайника

Фото регионального СУ СК

Жителя Хвалынского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Следствием и судом установлено, что 28 февраля в частном доме в поселке Алексеевка 41-летний хозяин дома выпивал с двумя приятелями и новой знакомой. В ночь на 1 марта, перепив, один из гостей припомнил собутыльнику юношеские обиды, после чего ударил хозяина дома бутылкой по голове, после чего продолжил избивать ногами и руками, было нанесено не менее 198 ударов. В конце потерпевшему вылили на голову чайник с горячей водой. После произошедшего гости ушли. Тело мужчины нашел зашедший к нему товарищ.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки с переломом ребра и правосторонний гемопневмоторакс.

Подсудимый вину признал. Ему дали семь лет строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.