Фермер наткнулся на труп при обработке поля в Самойловском районе

.

Вечером 11 июля фермер в Самойловском районе проводил сельхозработы на своем поле и наткнулся на страшную находку – труп человека.

К месту обнаружения в 3 км от села Штейнгардт отправились следователи Балашовского отдела СУ СКР по Саратовской области.

Тело находилось возле грунтовой дороги, проходящей вдоль поля. Как установили при визуальном осмотре следователь и эксперт, мужчина скончался около трех дней назад, следов насильственной смерти не обнаружено.

Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины его смерти.