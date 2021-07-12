Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Энгельсом

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около полуночи 11 июля года на 311 км трассы Тамбов – Пенза - Саратов- Пристанное – Ершов - Озинки в Энгельсском районе Саратовской области машина слетела в кювет.

По данным ГИБДД, 29-летний водитель на Hyundai Sonata на скорости не справился с управлением. После съезда в кювет машина опрокинулась.

В результате ДТП 41-летний пассажир погиб на месте. Водитель и его ровесница – пассажирка госпитализированы.

Еще двум мужчинам, 19 и 25 лет оказана амбулаторная помощь.