Жизни трех саратовцев прервались в воде за эти выходные

Фото регионального СУ СК

За эти выходные в водоемах Саратовской области погибли три человека. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, днем 11 июля 48-летний житель рабочего поселка Приволжское Энгельсского района с друзьями приехал отдохнуть на пруд «Песчаный карьер». Компания разместилась на берегу, а мужчина отошел искупаться. Через некоторое время прохожий заметил на поверхности воды его тело. Очевидцы вытащили мужчину из воды и вызвали скорую. Медики констатировали смерть.

А вечером того же дня уже на берегу реки Терса в селе Каменка Самойловского района 51-летний мужчина отдыхал с семьей. Нырнув в воду, он больше не всплыл. Ему на помощь бросился родственник, но лишь спустя время ему удалось найти и вытащить тело.

Напомним, также 11-го в Саратове возле моста, соединяющего город с Энгельсом, утонул 34-летний горожанин.

По всем случаям ведутся проверки. Судмедэксперты установят причины смерти.

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