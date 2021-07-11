Познер и Ургант снимают документальный фильм в Саратове

Сегодня, 11 июля, двое телеведущих Первого канала - Иван Урган и Владимир Познер приехали в Саратов для съемок фильма о Волге.

- Мы поплыли. Вернее пошли. Впервые в жизни против течения, — написал за сутки до прибытия в город Иван Ургант в своем Instagram.

Отметим, что съемочная группа отправилась в июле на теплоходе по реке через Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.

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