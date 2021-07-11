Панков: Для Володина главное — комфорт саратовцев

Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара Слов» рассказал о визите председателя ГД в Саратов.

Вячеслав Володин посетил улицы восьмикилометрового пешеходного кольца.

- Наш путь начался от улицы Рахова. На месте, где ещё недавно стояли незаконные ларьки сейчас активно ведутся работы по благоустройству. Казалось бы, основная работа по созданию пешеходки завершена и остались незначительные вопросы, но для Володина нет мелочей и главное это комфорт жителей и гостей города. Поэтому сегодня спикер обсуждал с главой города, необходимые делали. В частности: туалеты и комнаты матери и ребёнка появятся в четырёх точках пешеходного кольца. Кроме этого Володин предложил устанавливать на проспекте Кирова и улице Волжской детские и спортивные площадки, - написал Николай Панков.

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