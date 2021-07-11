Стали известны причины конфликта парней с полицейскими на проспекте Кирова в Саратове

В пресс-службе ГУ МВД Саратовской области прокомментировали стычку полицейских с подростками на проспекте Кирова в Саратове, которая произошла 17 июня.

Все началось с того, что патруль заметил пьяную женщину с трехлетним ребенком на руках. Малыш был совсем голый.

Правоохранители решили доставить женщину в отдел, что увидели проходящие мимо парни. Они посчитали это несправедливым и решили вмешаться. Общение с полицейскими перешло в спор и оказалось, что молодые люди и сами нарушают порядок— гуляют по улице в столь поздний час.

Двух ребят начали забирать, и этот момент как раз попал на кадры видеозаписи, которая распространилась по соцсетям. На них видно, как полицейский грубит и угрожает молодым людям.

На родителей юношей составили протокол, который направлен в городскую администрацию. Такая же мера применена к виновнице конфликта.

В отношении полицейского проводится служебная проверка, после которой будет ясно, накажут ли его за грубость и несдержанность.

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