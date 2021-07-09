Балаковцы просят больше спортивных площадок

Фото из канала «Пара слов»

Сегодня, 9 июля, депутат ГД Николай Панков встретился с тренерами и воспитанниками спорткомплекса «Альбатрос» в Балакове Саратовской области. Подробнее политик рассказал в своём Telegram-канале «Пара слов».

- Здесь проходит открытая тренировка по скалолазанию. Хочу напомнить, что этот спорткомплекс был отремонтирован и оборудован по проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина. Здесь появились тренажёр для сёрфинга, скалодром, уличный бассейн и водные горки, - пишет депутат.

Панков отметил, что на встречах жители Балакова всегда поднимают вопросы доступности занятий спортом. Горожане просят сделать больше спортплощадок. С родителями юных спортсменов Панков часто обсуждает вопросы доступности поездок на соревнования и сборы.

- Вместе с жителями начнем обсуждать проект «Балаково спортивный». Считаю, что вклад в спорт - это прежде всего вклад в будущее и в здоровье подрастающего поколения, - отметил Панков.

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