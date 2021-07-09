Саратовский «Т Плюс» активно борется с зеленью над своими теплотрассами

Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» прокомментировал публикацию «КП-Саратов» о разрушаемом коммунальными службами сквере в Ленинском районе. Напомним, ранее районная администрация подтвердила право коммунальщиков уничтожать последний клочок зелени рядом со школой №76.

Почему-то в «Т Плюс» решили опровергнуть существование открытых траншей и ям возле дома №10 на Вишневой. Напомним, мы писали не о яме, а об оставшемся после работ голом участке земли. Коммунальщики пишут, что проводили на данном участке работы и «восстановили благоустройство». Также энергетики пожаловались на то, что из-за «незаконных зеленых насаждений» им пришлось потратить своё время на вырубку двух деревьев и покос травы.

- Напомним, что в соответствии с законодательством РФ охранные зоны теплотрасс представляют собой земельные участки шириной не менее трех метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей. В этих границах размещение объектов строительства или зеленых насаждений недопустимо. Поэтому Саратовский филиал «Т Плюс» ведёт активную работу по выявлению и пресечению подобных фактов, - пишут «Т Плюс».

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