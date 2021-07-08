После критики Володина саратовская мэрия установит на пешеходном кольце три туалета

Сегодня, 8 июля, глава Саратова Михаил Исаев сообщил о планах об установке трех общественных туалетов на пешеходном кольце. Напомним, на проблему обратил внимание спикер ГД Вячеслав Володин.

- При реконструкции новых уличных пространств сейчас муниципалитет предусматривает обязательную установку таких объектов. Санитарные помещения уже появились в сквере Расковой, сквере Гагарина, на Новой Набережной, — пишет мэр.

Обещают установить три туалета с комнатой матери и ребенка. Уточняется, что в дальнейшем администрация планирует заняться установкой детских и спортплощадок.

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