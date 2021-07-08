Обгоревшее тело жителя поселка Тепловский найдено в сгоревшем авто

Тело мужчины нашли в сгоревшей машине на проселочной дороге Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Перелюбском районе Саратовской области вчера вечером, 7 июля, в сгоревшей «Ладе Гранта» нашли тело погибшего.

По предварительным данным, обгоревший труп может принадлежать 29-летнему жителю поселка Тепловский, который пропал 3 июля. Его родственники обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. Правоохранители с добровольцами нашли труп мужчины во время поисков на проселочной дороге в 6 км от поселка Тепловский.

- Организована доследственная проверка, осмотрено место происшествия. Личность устанавливается. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете

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