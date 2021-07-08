На остановке «Мостотряд» аварии с пешеходами будут снимать на видео

Машина сбила парня на переходе в Энгельсе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Областной Минтранс сообщил, что ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» сэкономил на торгах и закупит на эти деньги еще один комплекс фотовидеофиксации.

Конкурс уже объявлен, оборудование закупят уже в этом году и установят в Энгельсе на улице Лесозаводская у остановки общественного транспорта «Мостотряд».

- Данный участок определил владелец автомобильных дорог, проанализировав его аварийность и согласовав с областной госавтоинспекцией, — пояснили в Минтрансе.

На переходе возле этой остановки регулярно сбивают пешеходов.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта закуплено 36 комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» приобретено 12 комплексов, фиксирующих нарушения правил проезда пешеходного перехода.

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