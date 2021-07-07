Историей вынужденной ютиться в детском саду многодетной семьи заинтересовалась прокуратура

Сегодня, 7 июля, прокуратура Заводского района Саратова отреагировала на сообщение о нарушении жилищных прав многодетной семьи. Ведомство организовало проверку.
После публикации о нарушении жилищных прав многодетной семьи Ерахтиных прокуратура организовала проверку. Для уточнения доводов обращения ведомство приглашает Ерахтину С.В. и представителей администрации района, а также заведующую Детского сада № 124, где на данный момент вынуждена проживать семья из десяти человек.
В ходе проверки планируется выяснить, почему семья Ерахтиных проживает в дошкольном учреждении, будет дана оценка другим «имеющим значение фактам».
По результатам проверки прокуратура примет меры, если на то будут основания, сообщает пресс-служба ведомства.
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