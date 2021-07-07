Полноценный микрорайон с инфраструктурой сначала появится в Энгельсе, а потом – в Саратове

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Чрез шесть лет в Энгельсе Саратовской области наконец-то появится полноценный микрорайон со всей инфраструктурой. Зампред регионального правительства Роман Бусаргин посетил стройку 10-этажки.

- Правительство области придерживается четкой позиции по комплексной застройке территорий. Микрорайоны должны быть обеспечены развитыми социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурами. Те негативные примеры, которые у нас были, не должны повториться. И застройщики региона принимают эти условия, выражая готовность реализовывать проекты с учетом потребностей жителей, - пишет чиновник в своем Instagram.

Бусаргин отметил, что застройщик планирует возвести жилые здания на 25% выделенных 18 гектаров. 48% отведут под зелень, места отдыха, детские и спортивные площади. А поставить свои автомобили местные жители смогут на многоуровневой парковке.

- На сегодняшний день разработаны и утверждены проект планировки и проект межевания территории для формирования земельных участков. Здесь же будут располагаться детская и взрослые поликлиники, аптеки и школа на 1100 мест. В шаговой доступности находятся один детский сад на 300 мест и два – по 160 мест. Социальные объекты инвестор построит за свой счет, после чего передаст их в региональную собственность, - уточнил Бусаргин.

В дальнейшем аналогичный проект хотят реализовать в Саратове.

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