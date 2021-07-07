Бастрыкин поручил возобновить дело о загадочной смерти жительницы Саратовской области

Сегодня, 7 июля, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел видео-конференцию с гражданами. В ней приняли участие: первый заместитель и заместитель Председателя СК России, руководители отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, руководители и сотрудники следственных управлений по Воронежской, Саратовской и Ярославской областям. Все они занимались делами, привлекшими внимание Бастрыкина.

Жительница Саратовской области обратилась к главе СК по поводу расследования убийства дочери. Февральской ночью 2020 года 22-летняя девушка вышла от подруги и пропала. Спустя несколько месяцев её останки нашли неподалеку от села Хлебновка. Экспертиза подтвердила личность, но но установить причину смерти так и не удалось. Дело прекратили.

Женщина попросила Бастрыкина поспособствовать в возобновлении расследования

- Председатель СК России крайне негативно оценил работу регионального следствия, отметив отсутствие заинтересованности следователей в установлении истины по делу и их отстранённость от чужой беды. Александр Бастрыкин поставил на контроль ход дальнейшего расследования и порядок выполнения данных им указаний в центральном аппарате СК России, - сообщили в пресс-службе федерального СК.

В саратовском СК проведут проверки. В случае, если региональные следователи не смогут решить вопрос, женщина вновь сможет обратиться к Бастрыкину.

Напомним, Александра Харлова пропала 25 февраля прошлого года. Девушка, посидев у подруги на Саратовском шоссе, 72, около полуночи вызвала такси. У неё не оказалось с собой денег, поэтому водитель отказался от заказа. С тех пор девушку никто не видел. Опознать найденные ещё в ноябре останки удалось только в январе.

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