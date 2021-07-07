Саратовцы заметили столп дыма над жилым домом возле «Карусели» в Волжском районе

Фото из соцсети

Сегодня, 7 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети выложли видео и фото с пожара в Волжском районе.

Автор поста уточнил, что горит здание у гипермаркета «Карусель». На фото виден столп дыма, разрезающий небо над многоэтажкой.

После просмотра записи становится ясно, что горел гараж. На месте работали пожарные.

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