На Волжской в Саратове организуют ярмарку народных промыслов

На пешеходной зоне по улице Волжская в Саратове организуют ярмарку.

Об этом сообщается в постановлении главы города Михаила Исаева, которое было опубликовано на сайте мэрии сегодня, 7 июля.

Ярмарка пройдет с 13 по 15 августа. Там будут продавать изделия народно-художественных промыслов и сувенирной продукции.

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