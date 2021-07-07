«Персиковый сок, пиво, бензин»: саратовцы гадают, что течет из кранов на 1-й Дачной

Вода из крана у жительницы Саратова оказалась по цвету похожа на популярную газировку

Сегодня, 7 июля, жительница Саратова пожаловалась на то, что вместо холодной воды из кранов в ее квартире течет непонятная мутная жидкость. На размещенных в одном из городских пабликов фотографиях видно, что вода имеет желто-оранжевый оттенок.

По словам посетительницы паблика, она живет на 1-й Дачной, а воду из кранов сливала полчаса, но она так и не очистилась. Пост вызвал бурную реакцию других саратовцев. «Пиво, бензин, персиковый сок, Fanta» — горожане стали гадать, что же пустили по трубам в Ленинском районе.

В пресс-службе ООО «КВС» сообщили, что в курсе ситуации. Поскольку дом, где пошла желтая вода, является многоквартирным, саратовчанке посоветовали сначала обратиться в управляющую компанию. Только так можно выяснить, где возникла проблема: во внутридомовых коммуникациях или на городских сетях, а затем устранить ее.

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