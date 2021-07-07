«Единая Россия» предоставила документы в Саратовский избирком для участия кандидатов в выборах в городскую думу

Сегодня Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» предоставило необходимый пакет документов на 35 кандидатов в Саратовскую городскую думу. Среди них девять действующих депутатов. Это говорит о значительном обновлении депутатского корпуса.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков отметил, что все кандидаты «Единой России» стали победителям предварительного голосования, заручившись поддержкой людей.

- Все кандидаты от нашей партии прошли предварительное голосование и получили большую поддержку жителей города. Впереди большая работа. Главное — оправдать полученное доверие и честно работать на благо людей. Вместе с жителями решать существующие проблемы и реализовывать поставленные задачи, — отметил Николай Панков.

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