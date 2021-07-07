Пенсионер в полосатой рубашке пропал в Заводском районе Саратова

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Сегодня, 7 июля, в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети появилось сообщение о пропаже пожилого мужчины из Заводского района Саратова.

Пропал 63-летний Сергей Макрушин. Его ищут с 4 июля 2021 года. Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет русые с сединой волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были рубашка в полоску с короткими рукавами, как на фото, темные джинсы и светлая кепка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обратиться по номерам: 8-800-700-54 52 или 112.