Бородянская: Введение закрытого режима в лагерях Саратовской области не повлияет на спрос

Виктория Бородянская рассказала о туристическом кешбэке Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 7 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с главой комитета по туризму Саратовской области Викторией Бородянской. Темой пресс-конференции стала реализация в регионе программы туристического кешбэка.

Бородянская рассказала, что с прошлого года началась реализация программы, благодаря которой родители юных саратовцев смогут вернуть до 20 тыс. рублей, потраченных на детский отдых.

Чтобы поучаствовать в программе, необходимо до 31 августа на сайте «Мир Путешествий РФ» приобрести по карте «Мир» путевку в один из 14 предложенных детских лагерей региона. Вернуть можно до 50% от стоимости, но не более 20 тыс. В случае, ели путевка приобреталась до 25 мая, вернуть часть денег можно, заполнив заявление на единоразовую соцвыплату на Госуслугах. Если ребенок едет в лагерь по сертификату на детский отдых, можно будет вернуть до 50% доплаченного сверху.

Вчера, 6 июня, стало известно о том, что все детские лагеря области переводят на закрытый режим работы. Виктория Бородянская считает, что это никак не повлияет на спрос на путевки, поскольку родители сильно заинтересованы в том, чтобы отправить чадо на отдых с хорошей скидкой.

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