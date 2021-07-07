Проект линии скоростного трамвая в Саратове должны подготовить за год

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о подготовке проекта планировки территории для размещения линии скоростного трамвая.

Заняться подготовкой путей от Мирного переулка до 6-й Дачной, а также проектом межевания, должен МУПП «Саратовгорэлектротранс». На это предприятию дается год.

На этом участке пройдут геодезические, геологические, гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

Напомним, инициатором создания скоростного трамвая в Саратове был председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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