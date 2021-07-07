Саратовцев не пугает опасность несанкционированных пляжей: Рейд по местам купаний обнаружил массу нарушений

Пока не все саратовцы ценят безопасность и купаются на санкционированных пляжах Фото: Дарья Вострикова

Первой точкой рейда 7 июля по несанкционированным пляжам Саратова с участием представителей ГИМС, спасателей и правоохранителей, уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней стал солярий в Затоне.

Увидев делегацию, многие ринулись из воды и принялись загорать.

. Фото: Дарья Вострикова

Однако проверяющим некоторых отдыхающих удалось застать в воде. Горожанка с ребенком спорила с правоохранителями и спасателями - ни то, что здесь под водой обрыв, ни объяснения о незаконности купания на нее не повлияли.

Женщина сказала, что будет продолжать купаться, потому что «все здесь купаются» и ничего незаконного не происходит.

Другая отдыхающая заверила, что ее ребенок купается строго у берега и «как не разрешить - он же хочет».

Еще одна посетительница солярия искренне удивилась запрету.

. Фото: Дарья Вострикова

Присутствующим раздали памятки и объяснили опасность купания в Затоне.

Второй точкой стал пляж в Затоне. Люди здесь гораздо более агрессивные -одна из отдыхающих, представившись Ольгой Жуковой, на обращение насчет незаконного купания начала активно пропагандировать свои политические взгляды. Несколько отдыхающих поддержали ее.

Также делегация из ГИМС, правоохранителей, спасателей и уполномоченного по правам ребенка Саратовской области Татьяны Загородней обратила внимание на отдыхающих подростков.

Сначала девочки ответили, что им "много" лет, но после засобирались домой.

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Третьей точкой визита стал незаконный пляж на Увеке.

Прибывшим спасателем и уполномоченному по правам ребенка Татьяне Загородней правоохранители отчитались, что уже провели профилактическую беседу. Был выписан один протокол купавшейся здесь женщине. Она пояснила, что загорала, на нее подул песок и решила ополоснуться. Но сама признала, что тут действительно опасно купаться.

. Фото: Дарья Вострикова

Граждане заметили проверяющим, что уже «замучаны» подобными мерами.

Напомним, 4 июля в Саратове благодаря инициативе председателя ГД Вячеслава Володина открылся новый городской пляж на участке набережной. Купание здесь безопасно, на берегу дежурят спасатели.

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