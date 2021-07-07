На Кумысной поляне случилось тройное ДТП

В 11:40 сегодня, 7 июля, в микрорайоне Лазурный на Кумысной поляне в Саратовском районе случилось тройное ДТП.

- Столкнулись «Лада Калина», Kia Rio и Fiat-241GS, Автомобилями управляли двое 43-летних мужчина и 38-летний водитель соответственно, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД «Саратовский».

В ДТП пострадал шофер отечественного авто, его госпитализировали, а 34 и 29-летнего пассажиров осмотрели на месте.

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