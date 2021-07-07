Выстрелившего себе в лицо балаковского мальчика отправили в Москву

Трехлетнего мальчика из Балакова Саратовской области, который в минувшее воскресенье, 3 июля, выстрелил себе в лицо, сегодня отправили к московским врачам.

Напомним, около 11 вечера семья мальчика вернулась в дом в СНТ «Прогресс». Отец ребенка попросил супругу занести в дом травматический пистолет, заряженный свето-шумовыми патронами. Женщина оставила оружие на столике, откуда его взял сын пары. Мальчик нажал на спусковой крючок и выстрелил в себя.

Ребенка родители отвезли в балаковскую больницу, откуда его на реанимобиле при помощи главы района Сергея Грачева и министра здравоохранения региона Олега Костина переправили в Саратов.

Несколько дней мальчик провел в больнице. Ситуацию прокомментировала омбудсмен по правам ребенка области Татьяна Загородняя. А сотрудники регионального СУ СК начали проверку.

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов сообщал, что состояние ребенка тяжелое. Два дня назад мальчика не собирались перевозить в Москву, но сегодня сообщили о том, что врачи добились приведения балаковца в транспортабельное состояние.

На воздушном судне региональной службы санитарной авиации мальчика перевезли на один из подмосковных аэродромов, откуда отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы.

- Направление ребенка в Москву обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клиники федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям… В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально, — уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.