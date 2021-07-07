В Балакове пожарные тушили полыхающий КамАЗ

В Балакове Саратовской области вчера, 6 июля, горел КамАЗ.

- Сигнал о возгорании автомобиля на открытой площадке на Набережной Леонова поступил в 18:19, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Тушить полыхающий большегруз выехал пожарный расчет. Площадь возгорания составила 2 кв. м, горел насосный агрегат.

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