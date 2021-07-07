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Происшествия7 июля 2021 11:55

Перерезали горло, как животному: Жестокое убийство совершено в Ровенском районе

Подозреваемый задержан и все рассказал
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины.

Тело 33-летней жительницы села Луговое Ровенского района обнаружено днем 5 июля в ее частном доме.

У женщины перерезано горло.

Как установил судмедэксперт, погибшей была нанесена колото-резаная рана шеи с повреждением яремной вены, женщина потеряла очень много крови.

Следственным отделом по Энгельсу СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело.

- Задержан 40-летний ранее судимый сожитель погибшей. В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном. С ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, — сообщили в региональном СУ СКР.