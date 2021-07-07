В Саратове парень отобрал у школьника телефон и 200 рублей

В Волжском районе Саратова вчера, 6 июля, ограбили 15-летнего школьника.

- На улице Державинская 18-летний парень отобрал подростка телефон и 200 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Похищенный смартфон за 5,9 тыс. рублей у него изъяли, а деньги он уже успел потратить. На парня возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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