В Саратове директор завода скрыла от налоговой почти 3 млн рублей

В Заводском районе Саратова будут судить 56-летнюю женщину. Ее обвинят в сокрытии денег, которые должны были покрыть недоимку по налогам и страховым взносам.

- Следствие считает, что за год, с сентября 2019 по сентябрь 2020, директор предприятия в сфере производства и обработки металлов сокрыла деньги, которые должны были поступить на счет предприятия в связи с исполнением договоров. За их же счет надо было произвести взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Всего от налогообложения женщина сокрыла более 2,7 млн рублей.

Дело направлено в суд.

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