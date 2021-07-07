Несколько улиц в разных районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 7 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду.

В Октябрьском для устранения повреждений на Новоузенской, 24/32 примерно до 20 часов ограничили подачу воды жителям домов №22а, 24/32, а также №7/33 на Новоузенском проезде.

В Ленинском районе воду отключили также ориентировочно до восьми вечера в связи с работами на Лунной, 2/6. Отключение коснулось домов на Лунной от Вишневой до Деловой, Западной, Посевной и на Офицерском проезде.

Напомним, ранее мы уже писали об отключении воды в трех районах. Также на две недели некоторым саратовцам отключили горячую воду.

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