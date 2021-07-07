Состояние выстрелившего в себя ребенка в Саратовской области улучшается

Татьяна Загородняя
Фото: Дарья Вострикова
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя поделилась информацией о состоянии ребенка, выстрелившего себе в лицо в Балакове.
По ее словам, состояние ребенка улучшилось. Он сейчас в областной больнице, операцию ему не делали.
Загородняя упомянула, что родителей мальчика могут оштрафовать по статье 5.35 КоАп РФ — «Неисполнение родительских обязанностей».
- Для них высшее наказание то, что случилось с ребенком, — отметила Загородняя.
Напомним, в Балакове Саратовской области трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.
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