«Бесплатная мойка»: саратовцы возмущены регулярно фонтанирующей трубой

Фото из соцсети

Сегодня, 7 июля, в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин Виктор Капралов выложил фото прорванной трубы в Ленинском районе.

- Кто-то обещал починить на днях, вторую неделю бежит. Скоро пробка вылетит, опять фонтан будет. Напомню адрес: улица Куприянова, между домами 11 и 13, — пишет саратовец, прикрепляя снимки до «ремонта» (трубу заткнули чопиком) и после.

Труба после «ремонта»

Комментаторы шутят, что труба регулярно беспокоит местных жителей: «Про эту трубу пора сериал снимать», «Бесплатная мойка».

Но одна из горожанок даже смогла объяснить произошедшее:

- Трубу заделали, и все было ок до момента, пока некий водитель не снес ее и не устроил очередной потоп. И, как следствие, снова этот фонтан. Теперь как бы ему и организовывать эту работу, но судя по всему ему пофиг! Он-то машину с другого бока ставит. На него не льется, — написала Наталия Аверьянова.

Тем временем в ООО «КВС» сообщили о ремонте трубопровода на Куприянова, 14. Ориентировочно до 18 часов ограничена подача холодной воды абонентам на Куприянова, Центральной, Приовражной, 1 и 2-м Вольских проездах (от Центральной до Приовражной).

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