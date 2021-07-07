С начала года в Саратовской области выписано 48 штрафов за купание в неположенных местах

Общественники. спасатели и правоохранители собрались пройтись по несанкционированным пляжам Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 7 июля, в Саратове прошел рейд по несанкционированным пляжам.

В нем приняли участие сотрудники управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения из правительства региона, правоохранители, сотрудники ГИМС и спасатели, представители «Совета отцов».

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, также участвующая в рейде, рассказала, что в некоторых местах, где тонули дети, в принципе нельзя было сделать пляжи, поскольку там крутой обрыв.

Главный государственный инспектор по маломерным судам в Саратовской области Артем Голубев отметил, что и под мостом Саратов — Энгельс это сделать технически невозможно — поскольку есть опасное гидротехническое сооружение.

В Саратовской области граждан штрафуют за купание в неположенных местах только там, где есть запрещающие знаки. Каждый день составляют минимум 1-2 протокола, общее количество на сегодняшний день — 48.