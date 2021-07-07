За долги по зарплате работники промпредприятия в Балакове могли получить недвижимость

В Балаковском районе приставы помогли взыскать долги по зарплате у производителя строительных металлоконструкций и изделий.

- Троим работникам предприятия не выплатили 345 тыс. рублей зарплаты. Они пошли в суд, который встал на их сторону. Однако должник не спешил отдавать деньги. Тогда приставы арестовали и решили продать имущество организации, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Однако недвижимость никто не спешил приобретать и ее предложили взыскателям — людям, оставшимся без зарплаты. Узнав об этом, работодатель не стал дожидаться их ответа, а выплатил все долги.

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