С саратовцами обсудят возвращение кинотеатра «Экран» и речвокзала

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Вчера, 6 июля, депутат ГД Николай Панков вместе с ветераном авиазавода Александром Бернадским осмотрел не только солярий в Затоне, но и здание бывшего саратовского кинотеатра «Экран». Политик пишет, что состояние здания не радует. Напомним, вчера о необходимости вернуть кинотеатр заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

- Помню, как приходил сюда, чтобы смотреть кино. Как катался по Волге на «Омиках». Тогда «Экран» был популярным культурно-развлекательным центром на набережной. Его любили не только саратовцы, но и гости города, прибывающие на теплоходах на речной вокзал. Оказавшись в частных руках, он со временем перестал использоваться по назначению. Как и сам речной вокзал. И люди задают справедливый вопрос: как это достояние города кому-то удалось получить в собственность? И можно ли возродить любимый «Экран»? — пишет Панков в своем Telegram-канале «Пара слов».

Депутат уточнил, что обратился к мэру Михаилу Исаеву. Проблему возврата значения здания кинотеатра, речвокзала и касс политик пообещал обсудить с общественностью и предложить пути решения.

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