В трех районах Саратова на десятках улиц отключили холодную воду

Сегодня, 7 июля, в трёх районах Саратова отключили холодную воду. Коммунальщики ведут работы.

В Заводском районе по заявке энергетической компании для работ на собственных сетях примерно до 17:00 остановили работу насосной станции. Без воды остались жители Огородной, 147, 149, 151, 151а; Ростовской, 38, 40; частного сектора на Свирской, Станкостроительной, 1-8-й Станкостроительных проездах, Белозерской, 1-м и 2-м Белозерских проездах и Холмогорской.

В Ленинском районе для работ на Международной, 12 ориентировочно до 15:00 ограничили подачу холодной воды в дома с 12 по 40 на Международной, на Международном проезде, улице Мира, 14, 16, 18, 29, 29а и на Гвардейской, 1, 1а, 1б, 3, 3а.

А в Октябрьском ля ремонта труб на 2-й Садовой, 29 примерно до 20:00 не будет воды у абонентов, живущих в квадрате 2-я Садовая - 2-й Детский проезд - Клочкова - Литейный проезд.

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