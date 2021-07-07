Политолог Иван Бирюлин: На общественников ложится большая ответственность за помощь в проведении открытых и честных выборов

Иван Бирюлин

Кандидат политических наук, и. о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС Иван Бирюлин прокомментировал процесс обучения наблюдателей от региональной Общественной палаты на выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Итогам подготовки наблюдателей был посвящен брифинг в Общественной палате Саратовской области, состоявшийся сегодня.

- Общественная палата Саратовской области давно зарекомендовала себя как популярная площадка для взаимодействия экспертного сообщества, которое оказывает востребованную консультативную помощь органам муниципальной и региональной власти. Формат свободного обсуждения дает возможность учесть интересы и общественных, и государственных институтов, что создает условия для конструктивного поиска компромисса и оптимальных управленческих решений. Среди практической деятельности ОП Саратовской области можно выделить организацию корпуса наблюдателей на дополнительных выборах в областную думу, который во многом обеспечил прозрачность и чистоту выборного процесса. Участие наблюдателей в выборах является принципиальным моментом формирования выборных органов в демократическом обществе. Полученный опыт, несомненно, нужно использовать и в предстоящих федеральных выборах этой осенью. В этой связи на общественников ложится большая ответственность за помощь в проведении открытых и честных выборов, формирование доверия выбранной власти со стороны общества, — заявил эксперт.

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