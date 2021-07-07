Уже под 200: в Саратовской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

193 новых случая коронавируса зарегистрировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заразились 67 465 человек.

Выздоровели с начала пандемии 63 763 пациента, за сутки — 108.

В Саратове нашли 83 новых случая, в Энгельсском районе – 24, а в Балаковском – 13.

Среди заболевших 19 детей до 14 лет, четыре подростка 15-17-ти и 41 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 66 человек, бессимптомно переносят болезнь 10 саратовцев.

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