В Саратове двое выпускников сдали математику и информатику и стали 200-балльниками

Арсений Тарновский и Артем Трещёв

В Саратовской области подвели результаты ЕГЭ по информатике.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, экзамен сдавали 1 196 человек, он проводился в компьютерной форме.

- Сразу 19 100-балльных результатов поступило в Саратовскую область по итогам госэкзамена по информатике. Безошибочно выполнили задания выпускники из школ Саратова, Энгельсского и Балаковского районов, — рассказал и. о. министра образования Михаил Орлов.

Кроме того, в Саратове появилось еще два 200-балльника. Это выпускник саратовского Физико-технического лицея №1 Артем Трещёв и выпускник саратовской гимназии №1 Арсений Тарновский. Они написали без ошибок математику профильного уровня и информатику.

Всего в регионе насчитывается 93 выпускника 2021 года, которые сдали ЕГЭ по различным предметам на 100 баллов. Восемь человек — 200-балльники.

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