В Саратове двое выпускников сдали математику и информатику и стали 200-балльниками

Арсений Тарновский и Артем Трещёв
В Саратовской области подвели результаты ЕГЭ по информатике.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, экзамен сдавали 1 196 человек, он проводился в компьютерной форме.
- Сразу 19 100-балльных результатов поступило в Саратовскую область по итогам госэкзамена по информатике. Безошибочно выполнили задания выпускники из школ Саратова, Энгельсского и Балаковского районов, — рассказал и. о. министра образования Михаил Орлов.
Кроме того, в Саратове появилось еще два 200-балльника. Это выпускник саратовского Физико-технического лицея №1 Артем Трещёв и выпускник саратовской гимназии №1 Арсений Тарновский. Они написали без ошибок математику профильного уровня и информатику.
Всего в регионе насчитывается 93 выпускника 2021 года, которые сдали ЕГЭ по различным предметам на 100 баллов. Восемь человек — 200-балльники.
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