Закрыт перекресток: на два дня прерывается движение двух троллейбусов в Саратове

Сегодня, 7 июля, в 10:00 в центре Саратова перекроют перекресток.

Для проведения плановых работ на теплосетях для транспорта будет закрыто пересечение Шелковичной и Хользунова.

В связи с перекрытием дороги не будут ходить троллейбусы №3 и 16.

Завершить работы «Т Плюс» планирует к 5 вечера завтрашнего дня, 8 июля.

Напомним, троллейбус №3 не ходит уже несколько дней. Это также связано с работами коммунальных служб.

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