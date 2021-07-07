Возбуждено дело о смерти жителя Екатериновки

Решается вопрос о мере пресечения задержанному Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Екатериновка Саратовской области расследуется уголовное дело о смерти 60-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

По версии следствия, 60-летний мужчина был госпитализирован вечером 3 июля в бессознательном состоянии с тупой травмой головы. 5 июля он скончался.

Установлена личность подозреваемого, им оказался 28-летний житель Екатериновки. Решается вопрос о мере пресечения.

Мужчину госпитализировали из поселка Екатериновка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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