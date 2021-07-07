В Саратове женщина зарезала мужа на Большой Садовой

Женщина задержана по подозрению в убийстве мужа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове задержана 51-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее подозревают в убийстве 45-летнего мужа.
По версии следствия, она могла зарезать мужчину в квартире дома по улице Большая Садовая. Тело погибшего было обнаружено там вечером 5 июля.
Возбуждено уголовное дело, с задержанной женщиной проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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