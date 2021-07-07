В Саратове женщина зарезала мужа на Большой Садовой

Женщина задержана по подозрению в убийстве мужа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове задержана 51-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее подозревают в убийстве 45-летнего мужа.

По версии следствия, она могла зарезать мужчину в квартире дома по улице Большая Садовая. Тело погибшего было обнаружено там вечером 5 июля.

Возбуждено уголовное дело, с задержанной женщиной проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.