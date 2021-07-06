В Кировском районе Саратова горела неработающая заправка

В Кировском районе Саратова сегодня, 6 июля, сгорела уже несколько лет неработающая заправка.
В 17:35 пожарные получили сигнал о пожаре на 50 Лет Октября, 1в. Горело административное здание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
На данный момент огонь уже потушили. Напомним, эту заправку в скором времени планируют снести для постройки автомобильной развязки.
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