В Кировском районе Саратова горела неработающая заправка

В Кировском районе Саратова сегодня, 6 июля, сгорела уже несколько лет неработающая заправка.

В 17:35 пожарные получили сигнал о пожаре на 50 Лет Октября, 1в. Горело административное здание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На данный момент огонь уже потушили. Напомним, эту заправку в скором времени планируют снести для постройки автомобильной развязки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.