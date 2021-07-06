Володин заинтересовался судьбой кинотеатра «Экран» и здания речвокзала на набережной Саратова

Во время рабочей поездки Володин предложил рассмотреть варианты развития «старой» набережной и использования зданий и строений на ней для нужд горожан. В том числе он отметил, что если в частной собственности оказалось здание кинотеатра, как «Экран», то оно и должно использоваться по назначению.

- Начните обсуждать эти вопросы с собственниками и с теми структурами, которые должны заниматься контрольно-надзорной деятельностью, – сказал он.

Также Вячеслав Володин поинтересовался функциями здания речного вокзала и судьбой территории, где планировали обустроить парк Петра I.

Напомним, эта земля у гостиницы «Словакия» оказалась в частных руках. И сегодня стало известно, что Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возврате этого земельного участка в федеральную собственность.