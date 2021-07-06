Планируется обсуждение проекта благоустройства береговой линии в Затоне

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Николай Панков обсудил с местными жителями перспективы развития солярия в Затоне. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов"

- С жителями Волжского района сегодня встретились на территории солярия в Затоне. Обсудили варианты благоустройства береговой линии. Отмечу, с открытием нового пляжа посетителей стало меньше. Здесь запрещено купаться. В то время как новый пляж имеет все разрешения и оборудован с точки зрения безопасности.

Проект благоустройства береговой линии в Затоне будем обсуждать вместе с жителями. Сегодня представители общественного совета предложили включить в проект установку детской и спортивной площадки, питьевые фонтанчики, раздевалки, пляжные зонтики и шезлонги.

Наличие протяженной береговой линии - это преимущество для нашего города. Важно, чтобы эта территория была комфортной для отдыха жителей и гостей Саратова. Решение, где обустроить пляжи или набережную, должны принимать люди, - написал Панков.